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Yazar Recep Yiğit Efe, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Yazar Recep Yiğit Efe, öğrencilerle bir araya geldi

21.01.2022 11:14
Yazar Recep Yiğit Efe, öğrencilerle bir araya geldi

Tarihçi Yazar Recep Yiğit Efe, Gölcük'te öğrencilerle bir araya geldi.

Tarihçi Yazar Recep Yiğit Efe, Gölcük'te öğrencilerle bir araya geldi.

Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sürdürülen "Gölcük'te Öğrenciysen Projesi" etkinlikleri devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen "Okur-Yazar Buluşması" etkinliğinin konuğu ise Tarihçi Yazar Recep Yiğit Efe oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Han ve diğer Türk kumandan ile devlet adamlarını anlattığı 10 kitabı olan Yazar Recep Yiğit Efe, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen sohbette öğrencilerle bir araya geldi.

Programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Sohbetinde; hayal etmenin insan hayatındaki yeri ve önemini anlatan Yazar Efe, programın sonunda gençlere hediye edilen kitapları da imzaladı.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise öğrencilerle bir araya gelen Yazar Recep Yiğit Efe'ye ve katılan öğrencilere teşekkür etti. - KOCAELİ

Yazar Recep Yiğit Efe, öğrencilerle bir araya geldi
Yazar Recep Yiğit Efe, öğrencilerle bir araya geldi
Yazar Recep Yiğit Efe, öğrencilerle bir araya geldi

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milli eğitim bakanlığı, Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediyesi, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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