Yazıkonak Belediyesinden teşekkür ziyareti - Son Dakika
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Yazıkonak Belediyesinden teşekkür ziyareti

24.03.2022 11:29
Yazıkonak Belediyesinden teşekkür ziyareti

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, kendilerine sağladıkları kitap desteğinden dolayı Deniz Feneri Derneğini ziyaret etti.

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, kendilerine sağladıkları kitap desteğinden dolayı Deniz Feneri Derneğini ziyaret etti.

Yazıkonak Belediyesi ile Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği işbirliğinde yürütülen, ortaokul ve liselere kaynak ve yardımcı ders kitabı bağışı kampanyası çerçevesinde 65 bin kitap desteği ile Deniz Feneri Derneği kampanyaya destek olmuştu. Yazıkonak Belediye Başkanı Çadırcı, desteklerinden dolayı derneğe nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çadırcı, kitap kampanyası çerçevesinde gönderilen kitapları emanet kabul edilerek Elazığ, Tunceli, Muş, Bingöl ve Diyarbakır'da birçok dezavantajı öğrencinin bulunduğu okullara makam aracıyla bizatihi kendisinin götürüp teslim ettiğini söyledi. - ELAZIĞ

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Hatif Çadırcı, Yazıkonak, Elazığ, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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