Yedisu'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Yedisu İlçe Kaymakamlığı koordinesinde, ilçede ikamet eden şehit aileleri, gaziler ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. Yedisu Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda düzenlenen iftar programına Kaymakam Mehmet Kaya ve eşi, Belediye Başkanı Ömer İsen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Cihan Ateş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Kaymakamlık tarafından düzenlenen programa katılan şehit ve gazi aileleri, böyle anlamlı bir günde bir arada olmaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Kaymakam Kaya ise bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi. - BİNGÖL