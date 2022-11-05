Elazığ'da ekmeğin içinden çıkan madde şaşkınlık yarattı!

Elazığ'ın merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi'nde skandal bir olay meydana geldi. Mahallede bulunan bir marketten ekmek alan vatandaş, yemek esnasında hayatının şokunu yaşadı

HEMEN KAYDA ALDI

Kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, yemek yediği sırada ekmeğin içinden poşet bulunduğunu gördü. Poşeti görünce neye uğradığını şaşıran şahıs o anı telefonunun kamerası ile anbean kayıt altına aldı.

"ÇOCUĞUN BOĞAZINA KAÇABİLİRDİ"

"Ekmeği yapanlar bunu görmüyor mu? Bunu bir çocuk da yiyebilirdi, boğazına kaçabilirdi. Lütfen duyarlı olalım bu konuda" diyen şahıs daha sonra ilgili yerlere konuyla ilgili şikayette bulundu.