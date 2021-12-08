Yemek israfının önüne böyle geçilecek - Son Dakika

Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gönüllü gençler, "Komşum Projesi" kapsamında yurtlarda tüketilmeye uygun yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gönüllülük Federasyonu ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinin kamu kurumları başta olmak üzere, çeşitli yerlerde artan ve tüketilmeye uygun yemeklerin israf edilmesinin önüne geçilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının amaçladığı "Komşum Projesi", Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda hayata geçti. Proje kapsamında yurtlarda artan ve tüketilmeye uygun yemekler, gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, müdürülükleri olarak hem israfı önleyeceklerini hem de öğrencilerin duyarlılığını arttıracak bu önemli projeyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyleyerek, "Projemizin ilimizde çok yeni olmasına rağmen gönüllü öğrencilerimizden gelen talep bizleri oldukça mutlu etti. Gönüllü gençlerimize her sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer aldıkları ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK