Yeni AMATEM Binası Konya'da Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Yeni AMATEM Binası Konya'da Açıldı

Konya'da yapılan yeni AMATEM binası, madde bağımlılığı tedavisinde önemli bir merkez olacak.

16.04.2025 20:40
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Konya AMATEM'in yeni binası umut olacak

KONYA - Konya'da yapımı tamamlanan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi Yeni Hizmet Binası alkol ve madde bağımlılarının tedavisinde büyük rol üstlenecek.

Konya'da 33 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 12 bin metrekare kapalı alana sahip olan Konya AMATEM'in inşaatı tamamlandı. Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hastane yöneticileri ve ilgililer 80 yataklı olarak projelendirilen tesiste basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Programda yeni AMATEM binasını tanıtan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, "Bu binanın özelliği özellikle psikiyatri hocalarımızın sonradan şöyle yapalım diyeceğimiz hiçbir alan bırakmadan bu hastalara özel planlanmış bir bina olması. Bu şekilde sıfırdan yapılmış Türkiye şartlarında çok az veya yok diye biliyorum. Tabii AMATEM hizmeti Konya'ya değil Türkiye'ye hizmet olacak bir alan. Biz Konya olarak düşünmüyoruz. Hem güney bölgemiz Antalya olmak üzere Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray gibi illerimizden bizlere hastalar geliyor. Bu hastalarımızın burada şifa bulmasını istiyoruz. O nedenle de bu bina büyük hizmetlere vesile olacak. Kadın, erkek olarak bütün simetrileri ayarlandı ve aynı şekilde spor alanları, ergoterapi dediğimiz müzik, resim, diğer sanatsal faaliyetler, tarım alanları hastalarımızın rahat edeceği, ferah alanlar, bunalmadan tedaviyi kabullenecekleri ortamlar oluşturuldu. Ayrıca alkol bağımlılarımız için direkt müdahale edilebileceği yoğun bakım alanımız var. Onlar da inşallah burada tedaviye kavuşur. Normal hayatlarına dönmeleri için gerekli ortamı sağladık. Şuan binamızla ilgili mefruşat ve tıbbi cihaz açısından tüm eksiklerimiz tamamlandı. Ufak tefek eksiklerimizi tamamlayarak en geç mayıs ayında burada hastalarımız yataklı tedavi hizmetine başlayacaktır. Rabbim inşallah ekibimize kolaylık versin, yatan hastalarımıza da şifa versin arzu ediyoruz" dedi.

AMATEM binası 33 bin metrekare alana inşa edildi

Konya AMATEM binası, 33 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. 12 bin metrekare kapalı alana sahip 3 blok olarak yapımı tamamlanan AMATEM binası, bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere 4 kattan oluşuyor. 50 erkek, 30 kadın olmak üzere 80 yataklı olan AMATEM binasında, 5 poliklinik, 2 yataklı gözlem odası, psikolog odası, grup terapi odası tanı ve teşhis alanları, laboratuvar alanı, sosyal çalışmacı odası ve tanı ve teşhis alanları, 6 iş-uğraş atölyesi, 2 okuma salonu, 2 TV izleme alanı, 2 spor salonu, mescit, yemekhane, hobi bahçeleri, basketbol-voleybol sahaları, oturma alanları yer alıyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni AMATEM Binası Konya'da Açıldı - Son Dakika

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