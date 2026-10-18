Yeni İl Müftüsü Dikmen, Bilecik\'teki ilçe müftülerini makamında ağırladı

Bilecik'te ilçe müftüleri, göreve yeni atanan İl Müftüsü Yusuf Dikmen'i makamında ziyaret ederek bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çok sayıda il müftülüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek görevden alınırken, yerine Yusuf Dikmen atandı. İlçe müftüleri, İl Müftüsü Yusuf Dikmen'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Yusuf Dikmen ise ilçe müftülerine nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.