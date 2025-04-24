Yeni İlçe Müdürlerine Başarı Dilekleri

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 8 ilçeye ilçe müdürü olarak atanan mesai arkadaşları ile Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanan Metin Günay'a başarı dileklerini iletti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yeni ilçe müdürü olarak atanan mesai arkadaşları ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanan Metin Günay'a başarı dileklerini iletti. Daha önce göreve başlayan Yakutiye İlçe Müdürü İkram Sönmez, Horasan İlçe Müdürü Muhammet Karakelle ve Narman İlçe Müdürü Fetullah Söğüt'ünde hazır bulunduğu toplantıda İl Müdürü Çakmur, Spor Şube Müdürü Ömer Karslı, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne atanan Metin Günay ile Tortum ilçe müdürlüğüne atanan Dursun Altunışık, Hınıs İlçe Müdürlüğüne atanan Mahmut Çağlayan, Uzundere İlçe Müdürlüğüne atanan Hikmet Palandöken, Tekman İlçe Müdürlüğüne atanan Fatih Arslan, Şenkaya İlçe Müdürlüğüne atanan Zafer Kavcı'ya yeni görevlerinde başarılar diledi. Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'in de hazır bulunduğu toplantıda Çakmur, yöne ilçe müdürlerinin ilçelerde kendilerinin en büyük muhatapları olacaklarını söyledi.

Artık ilçelerde de teşkilatlandık

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Cakmur, ilçe müdürlerinin, görev yaptıkları ilçelerde kendilerinin en önemli temsilcileri olacaklarını belirterek, "Artık ilçelerde de teşkilatlandık. İlçelerimizde artık birer temsilcimiz ve muhatabımız var. Sizlere güvenimiz tam. İlçe müdürlüğü bir tramp noktası ve önü açık, onun için o koltuğu hakkıyla temsil edin. Sizler bizim ilçelerdeki temsilcilerimizsiniz. Sizlere güvendiğimiz için referans olduk. Erzurum GSİM tüm ilçeleriyle birlikte top yekun bir kurum olduk" dedi.

Çakmur, bu süreçte kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu'na teşekkür etti. - ERZURUM