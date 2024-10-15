Yeni Öğrencilere Oryantasyon Programı - Son Dakika
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Yerel

Yeni Öğrencilere Oryantasyon Programı

Yeni Öğrencilere Oryantasyon Programı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yeni öğrenciler için 8 gün sürecek oryantasyon programı başladı.

15.10.2024 11:16
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini kazanan yeni öğrenciler için oryantasyon programı yapıldı.

2024-2025 akademik yılında Şeyh Edebali Üniversitesini kazanarak kentte gelen öğrencilere oryantasyon programı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda başladı. 8 gün sürecek programda, ğrenci İşleri, Kütüphane, UZEM, Kariyer Merkezi ve İş Sağlığı Güvenliği gibi birimler, öğrencilere akademik ve idari süreçler hakkında kapsamlı bilgiler sunacak.

Katılımcılara, üniversite kampüsü, ders kayıt işlemleri, sınav takvimleri ve sosyal imkanlar hakkında detaylı bilgilendirme alırken, kariyer planlama hizmetleri de tanıtılacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

bilecik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Öğrencilere Oryantasyon Programı - Son Dakika

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