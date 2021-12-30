Yeni Ordu Stadı tamamen faaliyete geçmek için gün sayıyor - Son Dakika

- Yeni Ordu Stadı tamamen faaliyete geçmek için gün sayıyor

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç:

"Yeni Ordu Stadı, günde 2 bin gencin kullandığı yaşam merkezi olacak"

ORDU - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlanan ve 20 bin seyirci kapasitesi bulunan çok kapsamlı, 97 bin metrekare alana inşa edilen Yeni Ordu Stadı, tamamen açılması için gün sayıyor.

Toplam bedeli yaklaşık 162 milyon TL olan ve bünyesinde atıcılık salonu, boks salonu, judo salonu, tekvando salonu ve cimnastik salonu gibi pek çok spor branşı için antrenman salonunun olduğu stadyum yakında tamamen faaliyete geçecek. Milli sporculara idman yapma imkanı sunulacak stadyumda Spor Lisesi'nin de 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde faaliyete geçecek.

Yeni stadyum hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, stadyum sahasının Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynanması için açıldığını hatırlatarak, "Stadın ilimizdeki futbol takımlarının oynaması için maç oynanabilecek şekilde olan kısmıyla beraber teslim almıştık. Bunun yanı sıra da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 'Yaşayan Stadyum' projesi kapsamında sadece 15 günde bir maçların oynandığı stadyum değil günün her vakti gençlerle dolu dolu bir stat olması için antrenman salonları planlamıştı yeni stadyuma ve bunları da tek tek açıyoruz. Atıcılık, boks, masa tenisi, judo, karate, güreş, tekvando, dart salonları açıldı. Toplamda 15-20 civarında antrenman salonu olacak" dedi.

Stadyumun içerisinde Spor Lisesi'nin de bulunduğunu ifade eden Mustafa Genç, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında spor lisesinin açılacağını belirterek, "İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Ordu'nun ihtiyacı olan Spor Lisesi de açılmış olacak. Dolayısıyla günde bin 500, 2 bin gencin kullandığı bir yaşan merkezi olacak. Bu manada da Ordu'nun özellikle amatör sporcularına ve spor yapmak isteyenlerin de ihtiyacını karşılamış olacak" şeklinde konuştu.

Genç, son olarak yapılan fitness salonunun şu an için sporcular tarafından kullanılacağını ancak sporcuların kullanmadığı zamanlarda vatandaşların kullanabileceğini söyledi.