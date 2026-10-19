YENİ Parti Burdur İl Başkanlığı ön seçimini 1583 oyla İsmail Dündar kazandı - Son Dakika
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YENİ Parti Burdur İl Başkanlığı ön seçimini 1583 oyla İsmail Dündar kazandı

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YENİ Parti Burdur İl Başkanlığı ön seçimini 1583 oyla İsmail Dündar kazandı
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YENİ Parti Burdur İl Başkanlığı ön seçimini 1583 oyla İsmail Dündar kazandı. Burdur merkez ve 10 ilçede kullanılan oyların sayımı sonucunda Hakan Açar 1485 oyda kaldı; partiye kayıtlı 4071 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - YENİ Parti Burdur İl Başkanlığı ön seçimi bin 583 oy alan İsmail Dündar kazandı.

Burdur'da YENİ Parti'nin il kongresi öncesinde il başkanlığı adayını belirlemek amacıyla düzenlediği üye bazlı ön seçim tamamlandı. Partiye kayıtlı 4 bin 71 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde İsmail Dündar ve Hakan Açar yarıştı.

Burdur merkez ve 10 ilçede kullanılan oyların sayılması sonucunda İsmail Dündar bin 583 oy alarak ön seçimi kazandı. Hakan Açar ise bin 485 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının ardından konuşan İsmail Dündar, "Söylenecek söz çok ama her şeyden önce yapacak işimiz çok. Hepinizin katıldığı tüm yönetim anlayışının tabana yayıldığı bir YENİ Parti iktidarında hep birlikte buluşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: YENİ Parti Burdur İl Başkanlığı ön seçimini 1583 oyla İsmail Dündar kazandı - Son Dakika
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