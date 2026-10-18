Yeni Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ön seçimini 17 ilçede Mehmet Berk kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Yeni Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ön seçimini 17 ilçede Mehmet Berk kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ön seçimini 17 ilçede Mehmet Berk kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti'nin Diyarbakır İl Başkanlığı için 17 ilçede düzenlediği ön seçim tamamlandı. Üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alan Mehmet Berk, 23 Ekim'de Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak kongrede il başkanlığına aday olacak.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Yeni Parti'nin Diyarbakır İl Başkanlığı için 17 ilçede gerçekleştirdiği ön seçim tamamlandı. Yapılan oylamada, İl Başkanlığı için en yüksek oyu Mehmet Berk aldı.

Yeni Parti'nin Diyarbakır İl Başkanlığı için 17 ilçedeki ön seçimi tamamlandı.

Parti üyelerinin ilçe başkanlıklarında kurulan sandıklarda oy kullandığı ön seçimin ardından Mehmet Berk, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak, ön seçimden çıkan isim oldu.

Yeni Parti'nin Diyarbakır Birinci Olağan Kongresi, 23 Ekim'de saat 10.00'da, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde (Sezai Karakoç Kültür Merkezi) yapılacak. Mehmet Berk, Kongre'de İl Başkanlığı için aday olacak.

Kaynak: ANKA
Mehmet BerkDiyarbakırYeni PartiPolitikaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Trump’tan yangın yerine dönen Fransa’ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın
19:05
Ederson’dan Fenerbahçe kalesine kilit Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
18:55
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’da 2 sakatlık birden
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da 2 sakatlık birden
18:40
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
18:15
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
18:05
Fenerbahçe’de Mert Müldür sevinci
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 19:30:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ön seçimini 17 ilçede Mehmet Berk kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei