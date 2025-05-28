Yeni Tunceli Valisi Atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı, karar ile Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince; Vali- Mülkiye Müfettişliğine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl atandı. - TUNCELİ