Yeni Üye Rozetini Aldı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Nisan ayı Meclis Toplantısında yeni meclis üyesi Şebnem Urgancıoğlu'na rozeti takıldı.
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Nisan ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Ünal başkanlığında yapıldı.
Toplantıda yeni üye Şebnem Urgancıoğlu'na Ünal tarafından rozeti takdim edildi.
Başkan Ünal, "Şebnem Hanım'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ailesine hoş geldiniz diyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlanması ile devam eden toplantı, dilek ve temennilerin iletilmesi ile son buldu. - KARABÜK
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