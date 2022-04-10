Yenimahalleliler iftar sofralarında buluşuyor - Son Dakika
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Yenimahalleliler iftar sofralarında buluşuyor

10.04.2022 11:32
Yenimahalleliler iftar sofralarında buluşuyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor. Şentepe Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen mahalle iftarında binlerce Şentepeli aynı sofrada oruç açtı.

Hafız Fazlı Çoban, Esat Aydoğan'ın ilahileri ve Kur'an tilaveti ile başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalleli katıldı. Dualar eşliğinde oruçların açılması sonrasında Yenimahallelilere seslenen Başkan Yaşar, "Bugün sizlerle beraber çocukluğumuzda mahallelerimizde, köylerimizde, kentlerimizde kurduğumuz gibi güçlü ile güçsüzün, fakir ile zenginin herkesin eşit olduğu bir sofrada bulunmaktan onur duyuyorum. Ramazan ayı dinimize göre on bir ayın sultanı, hoş görünün adıdır. Ramazan Ayı'nda kinden, nefretten, yalandan uzak durulması, hoş görünün ve barışın hakim olması gerekiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak 13 yıldır bu sofraları kuruyor, Yenimahalle'de barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle iki yıldır bu etkinliklere ara verdik. Bundan sonra böylesine bizi birbirimizden ayıran felaketlerin yaşanmamasını yüce Allah'tan diliyorum" dedi.

Şentepe pazar yeri yenileniyor

Şentepe bölgesine yapılan yatırımlardan da söz eden Başkan Yaşar, "İçinde bulunduğumuz pazar yerini baştan aşağı yenileyeceğiz. Yeni pazar yeri vatandaşlarımızın meslek edinmek ve keyifli vakit geçirmek amacıyla eğitim alacağı YENİMEK, sağlık ocağı, kütüphane gibi birçok hizmet noktasını içerisinde barındıracak. Böylesine büyük bir yatırımı Şentepe'ye kazandırmaktan onur duyuyorum. Yenimahalleliler hizmetin en iyisine layıktır. Bu düşünceyle ilçemize hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Yenimahalleliler iftar sofralarında buluşuyor
Yenimahalleliler iftar sofralarında buluşuyor

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Yenimahalle Belediyesi, Esat Aydoğan, Yenimahalle, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenimahalleliler iftar sofralarında buluşuyor - Son Dakika


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