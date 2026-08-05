Yenipazar\'da Akıl Oyunları Kursu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yaz dönemi kapsamında düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Kursu, öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmelerine hem de zihinsel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

Merkez İlkokulu'nda gerçekleştirilen kursu Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, şube müdürleriyle birlikte ziyaret etti. Kursa katılan öğrenciler ve kurs öğretmeniyle bir araya gelen Akyol, dikkat, hafıza, problem çözme, stratejik düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan etkinlikleri yerinde inceledi. Öğrencilerle birlikte akıl ve zeka oyunları oynayan Akyol, çocukların oyun heyecanına ortak olurken kurs çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Yaz dönemi boyunca devam edecek kursta öğrenciler, farklı akıl ve zeka oyunlarıyla hem eğlenerek öğreniyor hem de zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerle verimli vakit geçiriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, kursun düzenlenmesinde emeği geçen yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek, yaz tatilinde öğrenme azmini sürdüren öğrencilere başarılar diledi.