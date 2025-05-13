Yenipazar\'da Haşereyle Mücadele Çalışmaları Başladı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte haşereyle mücadele çalışmaları hız kazanırken, Yenipazar Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, ilçe genelinde ortak ilaçlama çalışması yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında ilçe merkezi ve mahallelerdeki çöp konteynerleri ile lögar kapakları detaylı şekilde temizlenerek ilaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "ASKİ ve Yenipazar Belediyesi ekiplerimiz, ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde haşerelerle mücadele konusunda çöp konteynerleri ve lögar kapaklarını temizleme ve ilaçlama çalışmasına devam ediyor" dedi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların da çevre temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, yürütülen çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. - AYDIN