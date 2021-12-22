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Yerli ürünlerin tüketimi bilinçlendiriliyor - Son Dakika

Yerli ürünlerin tüketimi bilinçlendiriliyor

22.12.2021 14:29
Yerli ürünlerin tüketimi bilinçlendiriliyor

Kilis Belediyesi Canbolatpaşa Gençlik Merkezinde Yerli ürünleri, tüketimi bilinçlendirme eğitimi verildi.

Kilis Belediyesi Canbolatpaşa Gençlik Merkezinde Yerli ürünleri, tüketimi bilinçlendirme eğitimi verildi.

Canbolatpaşa Gençlik Merkezinde, Yerli tüketimin bilinçli olarak artması, insanların tutum ve yatırımı hayatlarının her evresinde uygulamaları gerektiğinin önemini vurgulayan eğitim gençlere verildi. Gençlerin, yerli malı ürünleri kullanılmasını teşvik etmek için yerli tohum hediye edildi. Benzer etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - KİLİS

Yerli ürünlerin tüketimi bilinçlendiriliyor

Kilis Belediyesi, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yerli ürünlerin tüketimi bilinçlendiriliyor - Son Dakika


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