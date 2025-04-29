Yerlikaya'dan Özel'e Bantlama Yanıtı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in 'tüm koruma polislerinin cebinde bantla gezdiğini' söylemesi üzerine Özel'e cevap vererek polislerin böyle bir görevi olmadığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım: Bir, yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki, seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç 'Bantçı' söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor." - ANKARA