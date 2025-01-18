Yeşilay Kütahya Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
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Yeşilay Kütahya Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Yeşilay Kütahya Şubesi\'nin Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Yeşilay Kütahya Şubesi'nin genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Bilgili yeniden başkan seçilirken, son üç yılda 47 bin 462 kişiye ulaşıldığı ifade edildi.

18.01.2025 20:55  Güncelleme: 21:00
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Yeşilay Kütahya Şubesi'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Mehmet Bilgili, yapılan seçimde yeniden Yeşilay Kütahya Şube Başkanlığı'na seçildi.

Başkan Mehmet Bilgili, toplantıda yaptığı konuşmada, son üç yılda il genelinde 47 bin 462 genç, çocuk ve yetişkine ulaştıklarını belirtti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi aracılığıyla bağımlılıkla mücadele ettiklerini ifade eden Bilgili, spor kulüpleriyle önleyici hizmetler sunduklarını vurguladı.

Genel kurula AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Yeşilay 8. Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Kütahya Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ahmet Tekdemir, Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Köse ve Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı katıldı.

Genel kurul sonucunda, Mehmet Bilgili başkanlığındaki yönetim kuruluna Ercan Şirin, Alihan Yaşar Akkoç, Ömer Faruk Tekin ve Nuray Doğan seçildi. Denetim kurulu üyeliklerine ise Nuri Çetin, İdris Işıklı ve Hidayet Sarı getirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilay Kütahya Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika

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