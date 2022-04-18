Yetimler iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Yetimler iftarda bir araya geldi

18.04.2022 08:50
Yetimler iftarda bir araya geldi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Dünya Yetimler Günü nedeniyle düzenlenen iftar programında yetim çocuklar bir araya geldi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Dünya Yetimler Günü nedeniyle düzenlenen iftar programında yetim çocuklar bir araya geldi.

Besni Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindekiler yetim çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi. Özel bir işletmede gerçekleştirilen iftar programına 55 aileden 170 kişi katıldı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Dünya Yetimler Günü nedeniyle düzenledikleri iftar programına katılan yetim çocuklar ve ailelerine teşekkür ederek, yetim çocuklara bayramlıklarını hediye etti. - ADIYAMAN

Yetimler iftarda bir araya geldi
Yetimler iftarda bir araya geldi

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Nazlı Demir, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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