Yılanı Su Kanalından Kurtardılar

Su kanalının duvarına düşen yılanı böyle kurtardılar

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde su kanalının duvarından çıkmaktan zorlanıp bitkin düşen yılanı iki vatandaş kurtardı.

Çağlayan Beldesinde balık tutmaya giden iki arkadaş, su kanalının duvarından yukarı çıkmaya çalışan yaklaşık boyu 2 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştılar. Yılanın yorgunluktan yukarı çıkmayı başaramadığını gören iki kişi ellerine aldıkları ağacın dalıyla yılanı kurtardılar.

Yukarı çıkarılan yılan doğaya salındı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.