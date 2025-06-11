Yılanı Su Kanalından Kurtardılar

Su kanalının duvarına düşen yılanı böyle kurtardılar
ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde su kanalının duvarından çıkmaktan zorlanıp bitkin düşen yılanı iki vatandaş kurtardı.
Çağlayan Beldesinde balık tutmaya giden iki arkadaş, su kanalının duvarından yukarı çıkmaya çalışan yaklaşık boyu 2 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştılar. Yılanın yorgunluktan yukarı çıkmayı başaramadığını gören iki kişi ellerine aldıkları ağacın dalıyla yılanı kurtardılar.
Yukarı çıkarılan yılan doğaya salındı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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