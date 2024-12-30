Yılbaşı Sofrası İçin Balık Tavsiyesi - Son Dakika
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Yılbaşı Sofrası İçin Balık Tavsiyesi

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Engin Şinik, yılbaşı gecesi hindi yerine balık yenmesini önerdi, çocuklara balık yedirilmesi gerektiğini vurguladı.

30.12.2024 19:11
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Balıkçıdan yılbaşı mesajı: "Hindi değil balıkla kutlayın"

"Çocuklarınıza balık yedirin, sofralarınıza sağlık getirin"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balık satışı yapan Engin Şinik, sarıkanat, çinekop, hamsi ve istavritin tezgahlarda yerini aldığını belirterek, balık fiyatlarının hava şartlarına göre değiştiğini söyledi. Şinik, çocuklara balık yeme alışkanlığı kazandırılması gerektiğini vurgularken, yılbaşı gecesi için de "Hindi, tavuk veya et değil, balık yiyin" çağrısında bulundu.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde seyyar balık satışı yapan esnaf, balık fiyatlarının hava şartlarına ve arz-talep dengesine göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Özellikle kış aylarında balığa olan talep artarken, fiyatların dönemsel olarak yükselip düştüğü gözlemleniyor. Balık tezgahlarında sarıkanat, çinekop, hamsi ve istavrit gibi türler ön planda yer alırken, esnaf vatandaşlara balık tüketimini öneriyor.

Ertuğrul Mahallesi'nde seyyar balık tezgahında satış yapan Engin Şinik, fiyatların mevsimsel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterdiğini belirterek, "Şu anda sarıkanat, çinekopumuz çıktı. Fakat biraz yüksek fiyatta, şu anki fiyatı 300 ile 400 TL arasında satılıyor. Hamsi 150, istavrit ise 100 TL ile 150 TL arasında gidip geliyor" dedi.

"Hava şartları fiyatları etkiliyor"

Şinik, balık fiyatlarının hava şartlarına bağlı olarak yükselip düştüğünü ifade ederek, "Bazen balık gelmeyince fiyatı ister istemez yükseliyor. Balığın fiyatı hava şartlarına bağlı bir durum. Geçen gün hamsinin fiyatı 200 liraya çıkmıştı, bugün geri 150 liraya indi. Aynı borsa gibi" şeklinde konuştu.

"Çocuklara balık yeme alışkanlığı kazandırılmalı"

Balığın sadece bir gıda değil, kültürel bir alışkanlık olması gerektiğini vurgulayan Şinik, "Müşterilerimizden Allah razı olsun, talep her zaman var. İnsanların çocuklarını balık yeme kültürüne alıştırması lazım. Ben onlara söylüyorum, durumu izah ediyorum. Çoğu kişiden duyuyorum, çocukları balık yemiyormuş. Çocuklarınıza balık yedirin" dedi.

"Yılbaşında hindi yerine balık yiyin"

Yaklaşan yılbaşı gecesi için önerilerde bulunan Şinik, "Bu yılbaşı gecesi balık yiyin. Hindi, tavuk, et değil, balık yiyin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılbaşı Sofrası İçin Balık Tavsiyesi - Son Dakika

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