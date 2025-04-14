Yıldırım'da Su Kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Çaldıran Caddesinin üst kısmı ve civarında 15 Nisan 2025 tarihinde (YARIN) 09: 00-15: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA