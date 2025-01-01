Bursa'da Binlerce Kişi Sabah Namazında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Bursa'da Binlerce Kişi Sabah Namazında Bir Araya Geldi

Bursa\'da Binlerce Kişi Sabah Namazında Bir Araya Geldi

Bursa'da yılın ilk sabah namazında binlerce kişi tarihi Ulucami'ye ve Muradiye Camii'ne akın etti.

01.01.2025 09:08
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Bursa'da yılın ilk sabah namazında binlerce kişi tarihi Ulucami'ye ve Muradiye Camii'ne akın etti. Namaz sonrası şehitler ve İsrail'in zulmü altında inleyen Gazze için dua edildi. Atatürk Caddesi'nde trafik kilitlenirken, namaz çıkışında Ulucami'de Yörük Türkmen Dernekleri Birliği tarafından, Muradiye Camii'nde ise Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından vatandaşlara çorba ikram edildi.

2025 yılının ilk gününün sabah namazında dünyanın en önemli 5. mabedi olarak gösterilen tarihi Ulucami'de ve Muradiye Camii'nde binlerce kişi ellerini tüm şehitler için açtı. Ayrıca İsrail zulmü altındaki Filistin'deki müslümanlar ve oradaki vahşetin son bulması için de dualar edildi. Vatandaşlar Ulucami'yi hıncahınç doldururken, bazı vatandaşlar da namazlarını dışarıda eda ettiler. Namaz sonrası Yörük Türkmen Dernekleri Birliği Ulucami'de vatandaşlara çorba ikramı yaptı.

Muradiye Camii de doldu

2025 yılının ilk sabah namazında Ulucami'de olduğu gibi Muradiye Camii'nde de binlerce vatandaş namaz kıldı. Namaz çıkışı ise Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından cemaate çorba ikramı yapıldı. Namaz sonrası çorbalarını içen binlerce vatandaş, Muradiye Külliyesi'ni ziyaret ederek dualar etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Binlerce Kişi Sabah Namazında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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