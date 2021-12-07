Yılın son meclis toplantıları başladı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Başkanvekili Mesut Sancaklı başkanlığında toplandı. Toplantıda 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Başkanvekili Mesut Sancaklı başkanlığında toplanan meclis, ek maddelerin de eklenmesiyle 20 gündem maddesini görüştü. Toplantının ilk gündem maddesi olan Ulaşım Ana Planı, Ulaşım Danışmanı Bekir Ilıcalı tarafından meclis üyelerine anlatıldı. Meclisin bir diğer maddesi olan sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılması komisyondan geçtiği takdirde uygulamaya girecek. Öte yandan toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma ücretlerinde de güncellemeye gidilmesi de komisyona havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından aralık ayı belediye meclis toplantısı, cuma günü saat 19.00'da toplanmak üzere sona erdi. - DÜZCE