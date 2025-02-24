Yılkı Atları Şehir Merkezinde Görüldü

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Yılkı atları şehir merkezine indi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, doğal yaşam alanlarında yaşayan yılkı atları, şehir merkezine yakın bölgelerde görülmeye başlandı. Geç saatlerde Çukurköy Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide bir vatandaş tarafından görüntülenen atlar, bölge halkı arasında merak uyandırdı.

Gece saatlerinde atları fark eden bir vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, görüntülerde atların sakin bir şekilde arazide dolaşıp otladığı görülüyor.

Uzmanlar, yılkı atlarının yiyecek bulmakta zorlandıkları için kar yağışıyla birlikte şehir merkezine yaklaştıklarını belirtiyor. Bölge halkı, atların zarar görmemesi için yetkililerden önlem alınmasını bekliyor.