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Yılların Dondurmacısı Çetin Dede

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Yılların Dondurmacısı Çetin Dede
06.08.2025 10:31
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Yılların Dondurmacısı Çetin Dede
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Edirne'de 70 yaşındaki Çetin Dada, 49 yıl boyunca sokaklarda dondurma satışı yapıyor.

Edirneli 70 yaşındaki Çetin Dada, yarım asırdır seyyar dondurmacılık mesleğiyle sokaklarda nostalji yaşatıyor.
Edirne'de 70 yaşındaki Çetin Dada, halk arasında bilinen adıyla "Dondurmacı Çetin Dada", 49 yıldır el arabasıyla başladığı satıcılığa yaşlanınca pedal çeviremez olunca aldığı elektrikli bisikleti ile dondurma satarak mesleğini sürdürüyor. Dada, yıllar önce çocuklara dondurma verdiğini, şimdi ise onların çocuklarına dondurma sattığını söyledi.

Edirne'nin son seyyar dondurmacısı! 70'lik Çetin Dada 50 yıllık lezzeti yaşatıyor

LEZZETİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Küçük yaşlarda başladığı dondurmacılık mesleğini yıllardır ilk günkü heyecanla sürdüren Çetin Dada, "49 yıl önce işe başladığımda her işi denedim ama sonunda dondurmaya karar verdim. O gün bugündür bu lezzeti korumaya çalışıyorum. Ben işe ilk başladığımda benden dondurma alan çocuklar şimdi çocuklarını bana getiriyor" dedi.

EDİRNE'NİN TEK SEYYAR ARABALI DONDURMACISI

Yaz ayları geldiğinde mahalle mahalle dolaşarak çocuklara dondurma ulaştıran Dada, seyyar arabasıyla neredeyse Edirne'de gitmedik sokak bırakmadığını ifade ederek, "Yeni dondurma arabamın önüne 'Son Dondurmacı', 'Yılların Dondurmacısı' ve 'Çocukluğumun Dondurmacısı' yazdım. Edirne'de bu gelenek yaşasın istiyorum. Bu araba artık Edirne'de son" diye konuştu.

Dondurmalarında katkı maddesi bulunmadığını vurgulayan Çetin Dada, şöyle konuştu:

"Beyaz dondurmam hakiki sütten, çikolatalı dondurmamda sadece kakao, limonlu dondurmamda ise gerçek limon var. Süt tozu değil, hakiki süt kullanırım. Zaten bu lezzeti bilen bilir, anlatmaya gerek bile kalmaz."

"KORNAMI DUYAN ÇOCUKLAR KOŞA KOŞA GELİYOR"

Her girdiği sokakta korna sesiyle çocukları kendine çeken Çetin Dada, yılların alışkanlığı olduğunu hatırlatarak, "Mahalleye girer girmez kornamı çalıyorum, çocuklar bir anda etrafımı sarıyor. Zamanında dondurma verdiğim çocuklar şimdi bana çocuklarını getiriyor. 'Biz büyüdük ama çocuklarımız da seni tanısın istedik' diyorlar. O zaman çok duygulanıyorum, bazen dondurmanın parasını almıyorum bile" ifadelerini kullandı.

10 YAŞINDAN BERİ DONDURMA SATIYOR

10 yaşından beri dondurma sattığını söyleyen Çetin Dada, seyyar dondurmacılığın eskisi kadar kolay olmadığını dile getiriyor: "Eskiden Edirne'nin her yerinde seyyar dondurmacı vardı. Ama artık azaldık. Yaş ilerledi, arabayı itmek zor oluyor. Bayır çıkmak zor. Ama Allah sağlık verdikçe bu işi yapacağım. Hatıralarım çok, anlatsam saatler sürer. Arabam konuşsa anlatır zaten."
Edirne'nin son seyyar dondurmacısı! 70'lik Çetin Dada 50 yıllık lezzeti yaşatıyor

DOĞAL OLDUĞUNDAN ÇOKÇA TERCİH EDİLİYOR

Vatandaşlar ise dondurmanın doğal olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtti. Her sıcak bir yaz gününde çocukluğunun dondurmacısı olduğunu belirten Sinem Alagöz, "O bizim çocukluğumuzun dondurmacısı, şimdi bile severek ve güvenerek yiyoruz" dedi.
Kaynak: İHA

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