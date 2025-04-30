Yılmaz\'dan 1 Mayıs mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Emeğin, en yüce değer olduğunu belirten Yılmaz, "Tüm işçilerimiz ve emekçilerimizin gününü kutluyor, sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Yılmaz, mesajında "1 Mayıs alın terinin, emeğin günüdür. İşçilerimizin döktüğü alın teri, verdiği emek, üretime sağladıkları katkı; geleceğe güvenle bakmamıza sebep olmakta ve yarınlarımıza ışık olmaktadır. 1 Mayıs birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hukukun, demokrasinin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin ve baharın günüdür. Üretimin her aşamasında bir fiil olarak aktif bir şekilde çalışan işçi ve emekçilerimiz, yerelden ulusala ülkemizin büyümesi ve kalkınmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Fedakarlıklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz başta Şehitkamil Belediyesi çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm işçi ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu vesile ile her daim bir ve beraber olarak ilçemize, kentimize ve ülkemize değer katmak dileğiyle tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP