Yılmaz'dan Çağkuyu'ya ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Yılmaz'dan Çağkuyu'ya ziyaret

Yılmaz\'dan Çağkuyu\'ya ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kadir Gecesi'nde Çağkuyu Mahallesi sakinleri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

27.03.2025 14:08  Güncelleme: 14:10
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kadir Gecesi'nde Çağkuyu Mahallesi sakinleri ile iftar sofrasında bir araya geldi. Taziye evinde kurulan sofrada orucunu açan Yılmaz, "Halkımızla dayanışma içerisinde mutlu bir Şehitkamil inşa ediyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarına devam ediyor. Başkan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi tarafından iftar çadırı kurulan Çağkuyu Mahallesi'nde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

"Allah birliğimizi bozmasın"

Yılmaz, iftar öncesi vatandaşlarla sohbet etti. Genç, çocuk, yaşlı demeden herkesle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Mübarek Kadir Gecesi'nde hemşerileriyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu mübarek günde gönül sofrasında büyüklerim ve kardeşlerimle lokmamızı paylaştık. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

"Şehitkamil'de herkes mutlu olacak"

Başkan Yılmaz, iftar sonra muhtar ve vatandaşlarla birlikte Şehitkamil Belediyesi tarafından Çağkuyu'da yürütülen çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı. Her mahallede ortak ve bölgesel ihtiyaçlar olduğunu dile getiren Yılmaz, "Çok şükür ki 1 yılda kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın öncelikli ve önemli ihtiyaçlarını karşıladık. Bundan sonrası artık refah seviyesini artırmaya yönelik olacak. En başta sözünü verdiğimiz gibi, Şehitkamil'de herkes mutlu olana dek bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, teravih namazını kıldığı Çağkuyu Camisi'nin çıkışında vatandaşlara lokum ikram ederek, Kadir Gecesi'ni tebrik etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılmaz'dan Çağkuyu'ya ziyaret - Son Dakika

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