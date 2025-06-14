Yılmaz\'dan sessizlik çağrısı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin sessizlik çağrısında bulundu. Yılmaz, "1 yıldır emek veren çocuklarımız için Pazar günü ise her iki sınav süresi boyunca okul çevrelerinde gürültü oluşturmamaya özen gösterelim" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığınca, 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi bir mesaj paylaştı. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Yılmaz, vatandaşlara da bir çağrıda bulundu.

"Bir günlüğüne sabırlı olalım"

Yılmaz, "15 Haziran Pazar günü 1 yılı aşkın süredir hayalleri için çalışan öğrencilerimizin heyecanla beklediği gün. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın için çok önemli bir gün olacak. Bizler de bu yolcuklarında onlara yardımcı olmak zorundayız. Öğrencilerimizin en şok ihtiyaç duyduğu şey ise hiç şüphesi gürültüsüz bir ortam. Çocuklarımızın başarısına destek olmak için şehrimizi bir günlüğüne sessizliğe bürüyelim. Korna çalmayalım, gürültülü müzikten kaçınalım, trafikte sabırlı olalım" şeklinde konuştu.

"Belediye faaliyetleri durdurulacak"

Şehitkamil Belediyesi olarak sınav günü sahada olacaklarını belirten Yılmaz, "Tüm öğrencilerimizin, sınavlarını rahat ve sakin bir ortamda geçirebilmeleri için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte sınav süresince sessizliğin sağlanması için sahada olacağız. İnşaat alanları, pazar yerleri gibi önemli noktalarda gürültü oluşmaması adına gereken uyarılarımızı yaptık. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hem gürültü oluşumunu engellemek hem de sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde trafik akışının daha sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla sınav saatleri içerisinde çöp toplama faaliyetlerine geçici olarak ara vereceğiz. Diğer belediye birimlerimizde de sınav saatlerinde gürültüye neden olabilecek çalışmalara ara vereceğiz. Vatandaşlarımızdan da aynı özeni göstermelerini bekliyoruz. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak hayatlarının her alanında çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP