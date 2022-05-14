Yılmaz Eczacıları unutmadı - Son Dakika
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Yılmaz Eczacıları unutmadı

14.05.2022 15:41
Yılmaz Eczacıları unutmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 14 Mayıs Eczacılık Günü münasebetiyle Eczacılar Odasını ziyaret ederek tüm eczacıların gününü kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 14 Mayıs Eczacılık Günü münasebetiyle Eczacılar Odasını ziyaret ederek tüm eczacıların gününü kutladı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Sabri Aktüre, 14 Mayıs Eczacılık Günü münasebetiyle Eczacılar Odasını ziyaret etti. Düzce Temsilcisi Yalçın Bakır ve Yönetim Kurulu üyeleri Ebru Uzun, Bülent Yarar, Sema Bedir ve Ayşe Nimet Özer nezdinde tüm Eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik eden Yılmaz, "Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiren tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - DÜZCE

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Düzce, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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