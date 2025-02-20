Yılmaz halk buluşmalarını sürdürüyor

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, sorunları yerinde tespit ederek, çözümü için gerekli çalışmaları başlatıyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Eyüpsultan Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların sorunları dinleyen Yılmaz, kentin her noktasında sorunların ortak olduğunu belirterek, "Birileri göz ardı etse biz etmeyeceğiz. Halkımızın sorunları yine biz çözeceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz'ın halk buluşmaları kapsamında son durağı Eyüpsultan Mahallesi oldu. Yılmaz'a CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, CHP Gaziantep il yöneticileri belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Mahalle sakinleri bir araya gelen Yılmaz, sorunları tek tek dinleyerek, not aldı.

"Sorunlar kronik, çözüm basit"

Yılmaz, mahallenin kronikleşen sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını belirterek, "Siyasi polemikler söz konusu olunca mangalda kül bırakmayan siyasetçiler, sıra halkın sorunlarına gelince maalesef görmezden geliyor. En başından beri çağrıda bulunuyoruz. Gelin halkımızın sorunlarını çözelim diye ancak iş başa düştü. Geçmişten gelen tüm sorunları yine biz çözeceğiz" dedi.

"Şehitkamil'de herkes mutlu ve huzurlu olacak"

Tüm mahallelerde olduğu gibi Eyüpsultan Mahallesi'nin de yıllardır giderilemeyen sorunları çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmalara anında başladıklarını belirten Yılmaz, "Anne, babalarımız bir sıcak çorba pişirememenin sıkıntısı içerisinde. İnsanlarımızın nefes alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir alan bile yok. Ama söz verdik ve başladık. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımız tamamlandığında insanlarımız bir nebze nefes alabilecek. Sağladığımız sosyal desteklerle ekonomik olarak da rahatlayacaklar. Şehitkamil'imizde tüm insanların mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP