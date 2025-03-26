Yılmaz, projeleri yerinde inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kısa süre içerisinde hizmete başlayacak olan Kent Kafe ve Çamaşırhane'de incelemelerde bulundu. Son durum hakkında bilgi alan Yılmaz, "Projelerimizle halkımızın ihtiyaçlarını giderecek, yaşamını kolaylaştıracağız" dedi.

2025'i 'proje yılı" ilan eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak projeleri yerinde gezdi. Yılmaz, Kent Kafe ve Çamaşırhane projelerinin vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını ifade etti.

"Kent kafeler bilgi dükkanı olacak"

Başkan Yılmaz, Gaziantep tarihinde bir ilk olacak Kent Kafe'yi gençlerin çok beğeneceğini söyledi. Yılmaz, ilkini üniversite bölgesinde açacaklarını belirterek, "Yaklaşık olarak 180 metrekarelik bir alan üzerine kuruyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerimiz, hastanede yakını olan vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak. Kent Kafe'ler çok önemli. Sadece bir kafe, restoran gibi değil, bir bilgi dükkanı olacak. 150-200 liraya satılan aynı kalitedeki bir kahveyi Allah izin verirse 30-40 liraya vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gazikent'ten Çıksorut'a kentimizin birçok bölgesinde Kent Kafe'leri çoğaltacağız" dedi.

"Çamaşırhane ile ücretsiz hizmet"

Çamaşırhane projesi ile de ücretsiz bir şekilde hizmet vereceklerini anlatan Yılmaz, "Üniversite öğrencilerimiz ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 120 metrekarelik alan üzerinde kurduğumuz Çamaşırhane'den ücretsiz bir şekilde faydalanacak. Toplamda 12 çamaşır, 12 kurutma makinesi ile kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP