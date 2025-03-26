Yılmaz, projeleri yerinde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yılmaz, projeleri yerinde inceledi

Yılmaz, projeleri yerinde inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kısa süre içerisinde hizmete başlayacak olan Kent Kafe ve Çamaşırhane'de incelemelerde bulundu.

26.03.2025 16:20  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kısa süre içerisinde hizmete başlayacak olan Kent Kafe ve Çamaşırhane'de incelemelerde bulundu. Son durum hakkında bilgi alan Yılmaz, "Projelerimizle halkımızın ihtiyaçlarını giderecek, yaşamını kolaylaştıracağız" dedi.

2025'i 'proje yılı" ilan eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak projeleri yerinde gezdi. Yılmaz, Kent Kafe ve Çamaşırhane projelerinin vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını ifade etti.

"Kent kafeler bilgi dükkanı olacak"

Başkan Yılmaz, Gaziantep tarihinde bir ilk olacak Kent Kafe'yi gençlerin çok beğeneceğini söyledi. Yılmaz, ilkini üniversite bölgesinde açacaklarını belirterek, "Yaklaşık olarak 180 metrekarelik bir alan üzerine kuruyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerimiz, hastanede yakını olan vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak. Kent Kafe'ler çok önemli. Sadece bir kafe, restoran gibi değil, bir bilgi dükkanı olacak. 150-200 liraya satılan aynı kalitedeki bir kahveyi Allah izin verirse 30-40 liraya vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gazikent'ten Çıksorut'a kentimizin birçok bölgesinde Kent Kafe'leri çoğaltacağız" dedi.

"Çamaşırhane ile ücretsiz hizmet"

Çamaşırhane projesi ile de ücretsiz bir şekilde hizmet vereceklerini anlatan Yılmaz, "Üniversite öğrencilerimiz ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 120 metrekarelik alan üzerinde kurduğumuz Çamaşırhane'den ücretsiz bir şekilde faydalanacak. Toplamda 12 çamaşır, 12 kurutma makinesi ile kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, gaziantep, Belediye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz, projeleri yerinde inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:43:44. #7.12#
SON DAKİKA: Yılmaz, projeleri yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement