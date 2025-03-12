Yol Sorunu Efeler Belediyesi Tarafından Çözüldü

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Gölcük Mahallesi Palamutçuk mevkiinde yaşanan yol sorunu çözüme kavuşturdu.

Gölcük Mahallesi Palamutçuk mevkiindeki vatandaşların ev ve tarım arazilerine gitmek için kullandıkları yolun darlığı nedeniyle sorun yaşamalarına Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin kayıtsız kalmadı. Mahalle sakinleri için sorun teşkil eden bölgede çalışma başlatan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu yeri hem genişletti hem de düzenleyerek problemleri çözüme kavuşturdu. Efeler'i daha güzel bir şehir haline getirmek için faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğini vurgulayan Başkan Yetişkin, "Vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürmesi için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Ekibimiz kentimizin her noktasında ihtiyaçları tek tek tespit ediyor. Bunun yanında taleplere de en hızlı şekilde cevap veriyoruz. Burası mutlu insanların değil çok mutlu insanların diyarı olmalı. Bu hedef doğrultusunda biz üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Hemşehrilerimizin kalbini hizmetle kazanıyoruz" dedi.

Gölcük Mahallesi Muhtarı Ünal Camuz, "Daha önce yolumuz çok dardı. Bir yangın ya da acil müdahale gerektiren durumlarda, itfaiye ve ambulans gibi araçlar yolun darlığı nedeniyle sokağımıza giremiyordu. Hastalarımızı yüzlerce metre sırtımızda taşıyorduk. Biz bu sorunun çözülmesi için Efeler Belediyesi'ne başvurduk. Talebimiz kısa sürede yerine getirildi. Başkan Yetişkin göreve geldiğinden beri tüm taleplerimiz karşılık buluyor. Başkan Yetişkin'den önce hizmeti unutmuştuk. Yolumuzun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Özcan, Hüdai Özcan ve Sezer Karabaş, yolun kullanıma elverişsizliği nedeniyle bugüne kadar pek çok sorun yaşadıklarını ifade ederek; yoldaki genişletme, bakım ve onarım çalışmaları sayesinde yaşam konforlarının yükseldiğini belirtti. - AYDIN