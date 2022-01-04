Üye Girişi
Yol tamiratları devam ediyor - Son Dakika

Yol tamiratları devam ediyor

04.01.2022 14:14
Yol tamiratları devam ediyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bozuk yolların tamir işlemleri aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bozuk yolların tamir işlemleri aralıksız devam ediyor.

Burhaniye'de kış şartları ve alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollar, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaya devam ediyor. İlçe genelinde aralıksız süren çalışmalar bu hafta Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Ören ve Öğretmenler mahallelerinde aralıksız olarak sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı 39. sokakta alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ekipler tarafından yol yapım çalışmalarına başlandı. Parke taş tamirleri ve yenilenmesiyle yürütülen çalışmalar ayrıca Ören Mahallesi 1004 sokak ve Öğretmenler Mahallesine bağlı muhtelif cadde ve sokaklarda da aralıksız sürdürülüyor. - BALIKESİR

Yol tamiratları devam ediyor
Yol tamiratları devam ediyor
Yol tamiratları devam ediyor

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Mahallesi, Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yol tamiratları devam ediyor - Son Dakika


Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor         
14:08
Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar! Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar!         
14:00
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap         
11:24
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43

Son Dakika Haberleri
14:07 Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor
13:59 Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar!
13:58 ABD'de metroya ücretsiz binmek isteyen genç, 3 dolar için hayatını kaybetti! O anlar kamerada
13:52 Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi
13:51 Henüz 24 saat bile olmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor
13:17 Sahaya çıkacak futbolcu kalmadı! Beşiktaş'a korona bombası düştü
13:16 Esnaf ziyaretinde bulunan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler
13:06 2021 yılının yükselen zam yıldızı patates oldu!
13:02 Sevilen çiftten kötü haber! Koronavirüs Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in de kapısını çaldı
12:57 Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 14:20:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yol tamiratları devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement