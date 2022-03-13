Yolda kalan kamyon şoförünü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yolda kalan kamyon şoförünü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

13.03.2022 15:37

Yolda kalan kamyon şoförünü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da, İl Özel idaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele ederken, ekiplerin yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda kalan araçları da kurtardıkları belirtildi.

Yolda kalan kamyon şoförünü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da, İl Özel idaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele ederken, ekiplerin yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda kalan araçları da kurtardıkları belirtildi.

Kentte belirli aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle rakımı yüksek olan bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası soğuk hava ile birlikte yaşanan buzlanma ve don ise birçok noktada adeta hayatı durma noktasına getirdi. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını açmak için yoğun uğraş verdi. Ekipler sorumluluk alanlarındaki 420 köy yolundan karla mücadele çalışması yürütüyor. Yol açma çalışması yapan ekipler aynı zamanda kardan dolayı yolda mahsur kalan sürücülerinde imdadına yetişiyor. Karla kapanan bölgelerde yolda kalan birçok araç İl Özel İdaresi'ni iş makineleri ile kurtarıldı. Dünden bu yana yol açma çalışması yapan ekiplerin faaliyetlerinin bu günde devam edeceği öğrenildi.Öte yandan, kent genelinde 80 araç 100 personel ile İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Yolda kalan kamyon şoförünü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
Yolda kalan kamyon şoförünü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
Yolda kalan kamyon şoförünü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

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Karahisar, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yolda kalan kamyon şoförünü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı - Son Dakika


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