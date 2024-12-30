Yoon Suk Yeol'a Tutuklama Emri Talebi - Son Dakika
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Yerel

Yoon Suk Yeol'a Tutuklama Emri Talebi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a isyan ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla tutuklama emri istendi.

30.12.2024 06:42
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İlan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılması talep edildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sıkıyönetim soruşturmasını yürüten soruşturma komisyonu, daha önce yapılan 3 ifade verme çağrısını da dikkate almaması nedeniyle Yoon hakkında "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. Tutuklama emri talebinin Seul Bölge Mahkemesi tarafından değerlendirileceği belirtildi. Son gelişmeyle birlikte, Güney Kore tarihinde ilk kez hakkındaki azil süreci devam eden bir devlet başkanı için tutuklama emri talep edilmiş oldu.

Sıkıyönetim kararı nedeniyle Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol "muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, ancak sıkıyönetim kararı Ulusal Meclis tarafından yapılan oylama ile geçersiz kılınmıştı. Bunun üzerine geri adım atan Yoon, sıkıyönetim uygulamasının yürürlükten kaldırıldığını duyurmuştu. Muhalefet partileri ise sıkıyönetim kararının hukuksuz olduğunu iddia ederek Yoon'un görevden alınmasını öngören bir azil önergesini Ulusal Meclis'e sunmuştu. Önergenin kabul edilmesi üzerine Yoon'un yetkileri askıya alınmış ve hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yoon hakkında "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma açılırken, Yoon'un soruşturma komisyonu tarafından yapılan 3 ifade verme çağrısını da dikkate almadığı kamuoyuna yansımıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Hukuk, Yerel, Dünya, seul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yoon Suk Yeol'a Tutuklama Emri Talebi - Son Dakika

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