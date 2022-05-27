Yöresel lezzetler tanıtıldı - Son Dakika
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Yöresel lezzetler tanıtıldı

27.05.2022 09:11
Yöresel lezzetler tanıtıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 'Türk Mutfağı Haftası' renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 'Türk Mutfağı Haftası' renkli görüntülere sahne oldu.

Ülkemizin zengin mutfak kültürünün tüm dünyaya tanıtılmasını amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde başlatılan 'Türk Mutfağı Haftası' yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinliklerle devam ediyor. Ortaca Kaymakamlığı, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ortaca Belediyesi tarafından koordine edilen, Dalyan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Halk oyunları ekibi gösterisi sundu. Meydanda kurulan 17 farklı işletme ve kuruluşların Türk Mutfağı Standı açılışından sonra katılımcılara, yöresel lezzetlerden 40 çeşit ürün ikram edildi.

Stantların arasında özellikle dikkat çeken "Engelsiz ve İsrafsız Türk Mutfağı" adı altında özel öğrencilerin paçanga böreği ve ayran yaparak dağıtım yapması oldu.

Etkinliğe Havalimanı Hudut Mülki İdari Amiri Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Albay Halil Gökçe, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Ortaca MYO Müdürü Umut Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Keskin, İlçe Jandarma Komutanı İlker Karaalp, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Yöresel lezzetler tanıtıldı
Yöresel lezzetler tanıtıldı
Yöresel lezzetler tanıtıldı
Yöresel lezzetler tanıtıldı
Yöresel lezzetler tanıtıldı
Yöresel lezzetler tanıtıldı
Yöresel lezzetler tanıtıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yöresel lezzetler tanıtıldı - Son Dakika


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