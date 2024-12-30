Yöresel ürünü şehit yakınlarına, dul ve yetimlere ikram ettiler

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Zonguldak'ta Aynur Çakar, uzun yıllar sürdürdükleri geleneği devam ettirerek yöresel ürünü şehit yakınlarına, dul ve yetimlere ücretsiz ikram ettiklerini, emeklilere de yüzde 50 indirim uyguladıklarını ifade etti.

Çaycuma ilçesinde yöresel ürünleri yetiştiren ve tanıtımına katkı sağlayan; Çaycuma Cumalı Kadınlar Kooperatifi'ni de hayata geçirerek bölgedeki kadın istihdamına ve yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sunan Aynur Çakar, yılbaşında şehit yakınları, dul ve yetimlere destek olmak amacıyla yıllardır sürdürdüğü geleneğini devam ettiriyor.

Yöresel olarak yetiştirdikleri bal kabaklarını yılın son günü şehit yakınlarına, dul ve yetimlere ücretsiz ikram ettiklerini ifade eden Çakar, emeklilere yüzde 50 indirim uyguladıklarını belirtti.

Çakar, "Böyle bir geleneği her sene yapıyorduk. Bayramlarda da bu faaliyetimiz devam ediyor. Şehit yakınlarımıza, dul ve yetimlere ücretsiz ikram ediyoruz. Keşke bunu daha geniş ailelere verebilsek. Bunun için projeler yapıyoruz. Daha çok imkan sağlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK