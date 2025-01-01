Yozgat, 2025'e Güvenli Giriş Yaptı - Son Dakika
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Yozgat, 2025'e Güvenli Giriş Yaptı

Yozgat, 2025\'e Güvenli Giriş Yaptı

Yozgat, yılbaşı gecesinde güvenlik ve sağlık ekipleriyle huzurlu bir yılbaşı kutladı.

01.01.2025 13:46
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Yozgat, 2025 yılına sakin bir giriş yaptı. Bazı kafe ve lokantalara yılbaşı etkinliklerinin düzenlendiği Yozgat şehir merkezinde sokak gösterileri yapılmadı. Gece boyunca il genelinde, halkın huzur ve güvenliği için bin 750 güvenlik personeli ile 226 sağlık, AFAD, İtfaiye ekipleri görev yaptı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yılbaşı gecesinde Sevgi Evlerinde barınan çocukları, Huzurevinde kalan yaşlıları, şehir hastanesinde yatan hasta ve yakınları ile gece boyunca halkın huzur ve güvenliği için görev yapan 112 çağrı merkezi, itfaiye ve Muslubelen trafik uygulama noktasındaki görevli personeli ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı. Vali Özkan'a İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Göçer eşlik etti. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yılbaşı akşamında Muşlubelen yol kontrolü uygulama noktamızda emniyet ve jandarma teşkilatımızla beraberiz. Sağ olsunlar teşkilatlarımız yedi gün yirmi dört saat esasına göre durmaksızın Yozgat'ımızın huzuru için çalışmalarına devam ediyorlar. Sadece burada değil ilimizin birçok noktasında hem trafik, hem emniyet, hem asayiş tedbirleri alınmış vaziyette. Bunun yanı sıra sağlık teşkilatımız, AFAD'ımız, İtfaiye teşkilatlarımız, 112 teşkilatlarımız durmaksızın görevlerine devam ediyorlar. Bizler de burada il jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz ve arkadaşlar birlikte görevi başında olan arkadaşlarımızın yeni yıllarını kutlamak üzere buradayız. Tabii bir yılı hep beraber tamamlamış vaziyetteyiz. 2024 yılı gerek komşu coğrafyalarda, gerekse zaman zaman ülkemiz içerisinde zaman acı olaylar yaşadığımız ama zaman zaman da mutlulukla, huzur içerisinde geçirdiğimiz günleri barındıran bir yıl oldu. İnşallah 2025 yılı hem ilimiz, hem ülkemiz hem de dünya coğrafyası için huzurla gelen, huzur getiren güzelliklerle, sağlıkla, mutlulukla gelip geçen bir yıl olur." - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat, 2025'e Güvenli Giriş Yaptı - Son Dakika

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