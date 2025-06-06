Yozgat\'ta Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Yozgat'ta Kurban Bayramı'nın birinci gününde acemi kasaplar acil servisin yolunu tuttu.

Kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye çalışırken bazı vatandaşlar, kesici aletlerle yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren hastanelere başvurdu. Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sorgun Devlet Hastanesi'nde de acemi kasaplara ilk müdahaleleri yapıldı. Yanlışlıkla bıçağa basan ya da kesim esnasında bıçakla bacağını kesenler oldu. Acil servisten alınan bilgiye göre 18 normal kesi, 2 orta ve 2 ağır kesi olmak üzere 22 kişi yaralandı. - YOZGAT