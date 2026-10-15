Yozgat\'ta Atatürk\'ün gelişinin 102. yılı Cumhuriyet Meydanı\'nda törenle anıldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk'ün Yozgat'ı iki kez ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Birilerinin zaman zaman söylediği gibi Yozgat'ı cezalandırma düşüncesiyle yapılan bir hareket olmayıp tamamıyla Cumhuriyetin kazanımlarını, imkanlarını Anadolu şehirlerine sunmakla ilgili ziyaretlerdir bunlar" diye konuştu.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a Türk Bayrağı takdim edildi.

Törende, Atatürk'ün Yozgatlılara hitabı, Yozgatlıların da Atatürk'e cevabı okunduktan sonra günün anlam ve önemini içeren konuşmayı Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptı.

Cumhuriyetin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 yıl önce bugün Yozgat'a teşrif ettiğini, Şubat 1934'te de bir ziyarette daha bulunduğunu hatırlattı.

Arslan, şöyle konuştu:

"Bu ziyaretlerin gayesi, amacı yeni kurulan Cumhuriyetin imkanlarını, kazanımlarını Anadolu'ya taşıma düşüncesidir. Birilerinin zaman zaman söylediği gibi Yozgat'ı cezalandırma düşüncesiyle yapılan bir hareket olmayıp tamamıyla Cumhuriyetin kazanımlarını, imkanlarını Anadolu şehirlerine sunmakla ilgili ziyaretlerdir bunlar. O dönemde Anadolu'nun birçok ili, birçok bölgesi bu maksatla ziyaret edilmiştir. Ankara'yla Türkiye'nin Anadolu'daki diğer vilayetler arasındaki bağı güçlendirmek maksadıyla yapılan ziyaretlerdir. Bunları da zaman zaman hatırlamak tabii ki bizim için önemlidir."

"BİZLER CUMHURİYETİN KAZANIMLARIYLA BUGÜN BURALARDAYIZ"

Başkan Arslan, Cumhuriyetin kazanımlarının hatırlamanın sadece bir vefa gereği olmadığına dikkati çekti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'ı iki kez ziyaret ettiğine vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişi hatırlamak, Cumhuriyetin bize kazandırdıklarını hatırlamak sadece bir vefanın gereği olan bir durum değil. Aynı zamanda geleceğe yönelik olarak bizleri harekete geçirici bir güçtür. Geçmişi geleceğe taşımaya yönelik bir güçtür bizim için. Bizler cumhuriyetin kazanımlarıyla bugün buralardayız. Bizlerin görevi bulunduğumuz makamlarda, makamların bize vermiş olduğu imkanları, makamların bize kazandırmış olduğu itibarı kendimiz için değil, kendi yakınlarımız için değil, her zaman bu milleti için, bu devlet, bu ülke, bu ülkenin güzel insanları için en güzel şekilde değerlendirmek ve bu ülkenin geleceğini en güzel şekilde inşa etmektir. Gayretimiz hep bunun içindir.

Ben de hasbelkader bugün bir yerel yönetici olarak ama öncesinde bu güzel vilayete hem sağlık müdürü olarak, hem milletvekili olarak 8 yıldır da belediye başkanı olarak hizmet etmeye çalışan birisi olarak bunun sonuna kadar farkındayım. Biz bugün cumhuriyetin bize kazandırdığı imkanlar neticesinde buralardayız ve bunun hakkını da sonuna kadar vermek zorundayız.

Şu saat kulesinin dibinde ben ayakkabı da boyadım ama bugün de belediye başkanı olarak sizlerle beraber Yozgatımıza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Biz de bu gayret içerisinde öncelikle ilimizi, sonrasında da ülkemizi, milletimizi, memleketimizi aydınlık geleceklere taşıma gayreti içerisinde olacağız. Hiçbir zaman makamların büyüsüne kapılmayacağız. Hiçbir zaman makamların sunduğu imkanlar, makamların sunduğu itibarlar bizi yoldan çevirmeyecek ve dosdoğru bir şekilde bu ülkenin aydınlık geleceğini hep birlikte inşallah inşa edeceğiz."

Etkinlik, halkoyunları ekibinin gösterisi ile tamamlandı.