Yozgat'ta bahar erken geldi: Çiğdemler çiçek açtı, meyve ağaçları tomurcuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta bahar erken geldi: Çiğdemler çiçek açtı, meyve ağaçları tomurcuklandı

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bir dönemde çiğdemler baharın müjdecisi olarak erken çiçek açtı. Aynı zamanda meyve ağaçlarının dallarında da tomurcuklar oluştu. Doğa gönüllüsü Abdullah Karataş, bu durumu şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

14.02.2024 09:40  Güncelleme: 09:41
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SEYFİ ÇELİKKAYA

Bir süredir hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat'ta, dağlık bölgelerde mart ayının son haftasına doğru açması gereken baharın müjdecisi çiğdemler, çiçek açtı; meyve ağaçlarının dallarında tomurcuklar oluştu.

Hava sıcaklığının bir süredir mevsim normallerin üzerine çıktığı Yozgat'ta, önceki yıllarda mart ayının son haftası ve nisan ayında açan, baharın müjdecisi olarak adlandırılan çiğdemler, doğaya erkenden 'merhaba' dedi. Sadece çiğdemler yüzünü göstermedi, meyve ağaçlarının dalları da tomurcuk tutmaya başladı.

"ÇİĞDEM ŞUBAT AYINDA ÇİÇEK AÇARDI, BİZ DE ŞAŞIRDIK"

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan ve her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturup, gelecek nesillere yaşanılabilir yeşil bir doğa bırakmak için çalışması nedeniyle bölgede 'Oksijen Adam' olarak tanınan doğa gönüllüsü 64 yaşındaki emekli Abdullah Karataş, kış mevsiminde açan çiğdemleri ilk defa gördüğünü söyledi. Karataş, "Baharın müjdesi çiğnemler, çiçek açtı. Bu sene kış olmadı. Her sene bu mevsimde yağmur ve kar yağardı. Bu sene çok sıcak gittiği için çiğdemler çiçek açtı. Baharın müjdecisi bu Mart ve Nisan'da çiğdem çiçek açardı. Yağmurumuz, karımız yağar, bereketini Allah bol versin. Çiğdem şubat ayında çiçek açardı, bize şaşırdık" dedi.

Yozgat\'ta bahar erken geldi: Çiğdemler çiçek açtı, meyve ağaçları tomurcuklandı
Kaynak: ANKA

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