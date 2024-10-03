Yozgat'ta Erken Evlilikle Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Erken Evlilikle Mücadele

Yozgat\'ta Erken Evlilikle Mücadele

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler, erken yaşta evlilikle mücadele için esnafı bilinçlendiriyor.

03.10.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Erken Yaşta Zorla Evlilikle Mücadele' kapsamında berberler, Sigortacı, kahvehaneler, dolmuşlar gibi çeşitli iş kollarındaki esnaflar ziyaret edilerek çay tabağı, berber önlüğü, anahtarlık gibi materyaller dağılıp, iş yerlerinin camlarına stikırlar yapıştırıldı.

Erken yaşta evlilikte Türkiye sıralamasında 23'üncü sırada bulunan Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık çalışması yapıldı. İl Müdürü Arif Topal, Müdür Yardımcısı Zehra Yazıcı ve ilgili personellerin katılımı ile iş yerleri ziyaret edildi. Erken yaşta zorla evlilik konusunda bilgilendirilen esnafa üzerlerinde 'İlk İş Babalık', 'Babayım çocuk haklarına saygılıyım', 'Babayım, kızım istesin, astronot olmasını desteklerim', 'Babayım bebeğimin mamasını yedirir, üstünü değiştiririm' yazılı bardak altlığı, mutfak önlüğü, anahtarlık, berber önlüğü gibi çeşitli materyaller dağıtıldı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak erken yaşta evlilik ve zoraki evlilik ile alakalı bir farkındalık çalışması yaptıklarını söyledi. Bakanlıklarının 2019 yılında buyana bu konuda gerekli çalışmaları yaptığını hatırlatan Topal, Yozgat'ta da bu çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Erken yaşta evlilik ile ilgili Yozgat'ın 2018 yılında ülke genelinde 18'inci sırada olduğunu, 2023 yılında ise 23'üncü sıraya gerilediklerinin altını çizen Topal, bu yıl ise bu rakamı 30'lara, 40'lara kadar çıkarmayı planladıklarını, yaptıkları çalışmalar ile bu hedefi tutturacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Yozgat Türkiye'de 23. sırada ve oranı yüzde 2,75'tir

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topal, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele çalışmalarında farkındalığın artırılması ile erken yaşta ve zorla evliliğin önüne geçilmesinin hedeflenmektedir. Erken Yaşta Evlilik; Taraflardan en az biri 18 yaşından küçük iki kişinin bir evlilik sözleşmesiyle birleşmesi anlamına gelmektedir. Erken yaşta evlilikler kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kız çocukları, erkek çocuklarına göre daha sıklıkla erken yaşta evlendirilmektedir. Zorla evlilik taraflardan en az birinin evlilik birliğinin gerçekleşmesine, sürdürülmesine ve sonlandırılmasına ilişkin rızasının, tam ve özgür iradesinin olmadığı; baskı, tehdit ve şiddet ile gerçekleşen evliliklerdir. 18 yaşından küçük evlilikler de zorla evlilik kapsamına girmektedir. Erken yaşta evlenen veya evlendirilen kız çocuğunu eğitim koşullarından yeterince faydalanamamakta ve evlendiğinde ekonomik özgürlükten yoksun, eğitimsiz bireyler olarak kalmakta bu durum onları daha da yoksullaşmaktadır. Erken evlilik, kız çocukları için erken cinsel ilişki ve erken gebelik demek. Araştırmalarda erken gebeliklerde anne ve bebek ölüm oranları daha yüksek olduğu belirtilmektedir. İlimiz 2018 yılında Türkiye'de 18. sırada yer almakta ve oranı yüzde 6,4'tür. 2023 yılında ise ilimiz Türkiye'de 23. sırada ve oranı yüzde 2,75'tir" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, yozgat, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Erken Evlilikle Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
00:46 Bursa’da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 18:14:28. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Erken Evlilikle Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement