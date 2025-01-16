Yozgat'ta Şehir Tiyatrosu İlk Oyunu ile Seyirciyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Şehir Tiyatrosu İlk Oyunu ile Seyirciyle Buluştu

Geniş Video İzle

Yozgat Belediyesi tarafından kurulan Yozgat Şehir Tiyatrosu, ilk oyunu 'Yanlışlıklar Komedisi Dilekçe' ile seyircileriyle buluştu. Belediye Başkanı Kazım Arslan, sanatın önemine vurgu yaparak tiyatronun açılışını yaptı. Tiyatro sezon boyunca çeşitli oyunlarla Yozgat halkına hizmet verecek.

16.01.2025 15:44  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta ilk defa kurulan Şehir Tiyatrosu seyircisi ile buluştu

YOZGAT - Yozgat'ta ilk defa Yozgat Belediyesi tarafından kurulan Şehir Tiyatrosu 'Yanlışlıklar Komedisi Dilekçe' oyunu ile seyircileriyle buluştu.

Yozgat Belediyesi tarafından Yozgat'taki kültür etkinliklerinin arttırılması, Yozgat'ta tiyatro izlemeyen kimsenin kalmaması amacıyla kurulan Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk oyununu sahneledi. Soner Tumgan'ın yazıp yönettiği, İmam nikahlı bir kişinin hükümet nikahı kıydırmak isterken yaşadığı zorlukları anlatan 'Yanlışlıklar Komedisi Dilekçe' oyununu ile seyircisinin karşısına çıkan Yozgat Şehir Tiyatrosu izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ta sanat adına güzel şeyler yapmak istediklerini söyledi. Şehrin sadece maddi imar ile ayakta kalabilecek bir olgu olmadığını manevi imarını da yapmak gerektiğini vurgulayan Arslan, bu noktada işin sanat boyutunun çok önem arz etiğini belirtti. Göreve geldiği günden bu tarafa müzik alanında bir takım çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Arsan, "Orada belli bir noktaya geldik. Şimdi bir adım ilerisine taşıdık Yozgat Şehir tiyatrolarını bugünkü açılış ile birlikte kurmuş olduk. Bugün Yozgat Şehir Tiyatrosu ilk oyununu sergileyecek. Sezon boyunca yaza kadar bu oyunlar sergilenmeye devam edecek. Sanatı önemsiyoruz. Sanatı önemserken de tiyatroyu çok önemli bir oluğu olarak kabul ediyoruz. Şuandaki tablo da Yozgat insanının bu konuda ne kadar çok beklentisinin olduğunu, böyle bir şeye ne kadar ihtiyacı olduğunu bize gösteriyor. İleriye dönük olarak çocuk tiyatrosu ve çocuk korosu düşüncemiz de var. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, tiyatro zilini çalarak seyircileri salona davet ederken Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun gösterimlerini de resmen başlatmış oldu.

Tiyatro oyunu sonrasında konuşan Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan ise bugün perdelerini açarak şehir tiyatrosunu resmen kurduklarını kaydetti. Muhteşeme bir seyirciye açılış oyunlarını sergilediklerinin altını çizen Tumgan, "Yozgat'ta ilk kez böyle bir organizasyon yapıldı. Yozgat Belediyesi bünyesindeki Şehir tiyatromuz her hafta seyircileri ile buluşacak. Umut ediyorum ki Yozgat'ta tiyatro seyretmeyen kişi bırakmayacağız. Hepsine tiyatro seyrettirmeye çalışacağız. Oyunlarımızı hikayelerimizi onlara ulaştırmaya çalışacağız. Bu sezona iki oyun ile hazırlandık. Bir tanesi 'Yanlışlıklar Komedisi Dilekçe', diğeri ise 'Defineciler' adlı tek perdelik oyunumuz. Bunlar dönüşümlü olarak vatandaşlarımıza sunacağız. Buna ek olarak yine ekibimiz çalışıyor. Çocuk tiyatrosu için Yozgat'ta bir eksiklik olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza kaliteli ve yakışır oyunlarla Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak ulaşacağız. Etkinliklerimizin tamamı ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Tüm halkımızı oyunlarımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Yozgat\'ta Şehir Tiyatrosu İlk Oyunu ile Seyirciyle Buluştu
Kaynak: İHA

Yozgat Belediyesi, Yozgat Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, Kazım Arslan, Kültür Sanat, Yozgat, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Şehir Tiyatrosu İlk Oyunu ile Seyirciyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:50:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Şehir Tiyatrosu İlk Oyunu ile Seyirciyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.