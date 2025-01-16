Yozgat\'ta Şehir Tiyatrosu İlk Oyunu ile Seyirciyle Buluştu

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Yozgat'ta ilk defa kurulan Şehir Tiyatrosu seyircisi ile buluştu

YOZGAT - Yozgat'ta ilk defa Yozgat Belediyesi tarafından kurulan Şehir Tiyatrosu 'Yanlışlıklar Komedisi Dilekçe' oyunu ile seyircileriyle buluştu.

Yozgat Belediyesi tarafından Yozgat'taki kültür etkinliklerinin arttırılması, Yozgat'ta tiyatro izlemeyen kimsenin kalmaması amacıyla kurulan Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk oyununu sahneledi. Soner Tumgan'ın yazıp yönettiği, İmam nikahlı bir kişinin hükümet nikahı kıydırmak isterken yaşadığı zorlukları anlatan 'Yanlışlıklar Komedisi Dilekçe' oyununu ile seyircisinin karşısına çıkan Yozgat Şehir Tiyatrosu izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ta sanat adına güzel şeyler yapmak istediklerini söyledi. Şehrin sadece maddi imar ile ayakta kalabilecek bir olgu olmadığını manevi imarını da yapmak gerektiğini vurgulayan Arslan, bu noktada işin sanat boyutunun çok önem arz etiğini belirtti. Göreve geldiği günden bu tarafa müzik alanında bir takım çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Arsan, "Orada belli bir noktaya geldik. Şimdi bir adım ilerisine taşıdık Yozgat Şehir tiyatrolarını bugünkü açılış ile birlikte kurmuş olduk. Bugün Yozgat Şehir Tiyatrosu ilk oyununu sergileyecek. Sezon boyunca yaza kadar bu oyunlar sergilenmeye devam edecek. Sanatı önemsiyoruz. Sanatı önemserken de tiyatroyu çok önemli bir oluğu olarak kabul ediyoruz. Şuandaki tablo da Yozgat insanının bu konuda ne kadar çok beklentisinin olduğunu, böyle bir şeye ne kadar ihtiyacı olduğunu bize gösteriyor. İleriye dönük olarak çocuk tiyatrosu ve çocuk korosu düşüncemiz de var. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, tiyatro zilini çalarak seyircileri salona davet ederken Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun gösterimlerini de resmen başlatmış oldu.

Tiyatro oyunu sonrasında konuşan Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan ise bugün perdelerini açarak şehir tiyatrosunu resmen kurduklarını kaydetti. Muhteşeme bir seyirciye açılış oyunlarını sergilediklerinin altını çizen Tumgan, "Yozgat'ta ilk kez böyle bir organizasyon yapıldı. Yozgat Belediyesi bünyesindeki Şehir tiyatromuz her hafta seyircileri ile buluşacak. Umut ediyorum ki Yozgat'ta tiyatro seyretmeyen kişi bırakmayacağız. Hepsine tiyatro seyrettirmeye çalışacağız. Oyunlarımızı hikayelerimizi onlara ulaştırmaya çalışacağız. Bu sezona iki oyun ile hazırlandık. Bir tanesi 'Yanlışlıklar Komedisi Dilekçe', diğeri ise 'Defineciler' adlı tek perdelik oyunumuz. Bunlar dönüşümlü olarak vatandaşlarımıza sunacağız. Buna ek olarak yine ekibimiz çalışıyor. Çocuk tiyatrosu için Yozgat'ta bir eksiklik olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza kaliteli ve yakışır oyunlarla Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak ulaşacağız. Etkinliklerimizin tamamı ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Tüm halkımızı oyunlarımıza davet ediyorum" diye konuştu.