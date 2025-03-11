Yozgat'ta Tek İftar Sofrası Geleneği Başladı - Son Dakika
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Yozgat'ta Tek İftar Sofrası Geleneği Başladı

Yozgat\'ta Tek İftar Sofrası Geleneği Başladı

Yozgat'ta Dambasan ve Terzili köyleri, Ramazan'da birlikte iftar açarak birlik ve beraberlik sağladı.

11.03.2025 21:45
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Yozgat merkezde bulunan Dambasan köyü ve Yerköy İlçesi Terzili köyü sakinleri, bu yıl Ramazan ayına özel anlamlı bir etkinliğe imza attı. İki köy sakinleri de çevre köylerden örnek alarak Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte yaşandığı ve ilk kez düzenlenen 'Tek İftar Sofrası' etkinliğinde iftar açtı.

Dambasan köyü muhtarı Mustafa Erbaş, yaptığı açıklamada, "Bu iftar programı çevre köylerde vardı, bizim köyümüzde ise yoktu. Biz de bu sene ilk kez başlattık. En azından köyümüzde tek bir sofra kurulsun ve köyümüz adına birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Ramazan boyunca devam edeceğiz ve gelecek sene de aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl Terzili köyünde de Ramazan ayı oruçlarının tek sofrada açıldığını ve özellikle yaşlılar için çok önemli olduğunu söyleyen Ümit Sert, "İftar programında bütün köylerimizle bir araya gelerek hep birlikte orucumuzu açıyoruz. Artık köyümüzde çoğumuz yaşlı. Yemeklerini yapamıyorlar, hatta buraya gelemeyen köylülerimize de evlerine yemek servisi yapmaktayız. İnşallah bundan sonra da bu programın devamının gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

Dambasan köyünün gençlerinden Merve Erbaş bu yıl başlanan etkinliğin gelenekselleşmesi için çalışacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"2025 yılı Ramazan ayı olarak köyümüzde tek bir iftar sofrası kurulması adına böyle bir program düzenledik. Bütün köylülerimiz, Ankara'dan gelen misafirlerimiz, köyümüzde olan insanlar bize destek oldular ve tek bir iftar sofrası şeklinde, birlik beraberlik ve dayanışma adına geleneksel şeyi başlattık. İnşallah bunun devamı da ilerleyen süreçte gelecektir."

Yine Dambasan Köyü sakinlerinden Elif Demirtaş ise, "Yaşlıyım, burada yemeğimizi yiyoruz, namazımızı kılıyoruz, evimizde duamızı ediyoruz. Milletimize, devletimize herkese dua ediyoruz. Köylüler olarak hep birlikte iftar yapıyoruz. İftarımız da çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

Her iki köyde de çocukların mutlulukları gözlenirken, Terzili köyü iftarına Ankara'dan geldiğini söyleyen Melek Acer, "Çocukluğum bu köyde geçti bu camide biz Kur'an-ı Kerim öğrendik ve böyle bir vesilede yer aldığı için de çok mutluyuz" dedi.

Terzili köyünde iftardan sonra yeni hizmete açılan köy konağında Ramazan sohbetleri yapılarak manevi atmosfer yaşatılmaya çalışıldı. Dambasan ve Terzili köyü halkı, önümüzdeki yıllarda da bu geleneği sürdürerek Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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