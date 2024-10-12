Yozgat'ta Ziraat Fakültesi Uygulama Bahçeleri

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, toprak ve su analizlerini yaptıkları uygulama bahçelerinde, sebze, meyve ve tarla bitkileri yetiştirerek geleceğe hazırlanıyor. Üniversite öğrencileri, akademisyenler gözetiminde 4 bölgede kurulu yaklaşık 3 bin dönümlük uygulama bahçelerinde, ekim öncesi toprak ve su analizlerini gerçekleştiriyor. Sonrasında da domates, biber, salatalık, çilek, elma, armut, kiraz, ahududu, böğürtlen, vişne, ceviz, goji berry ve süs bitkileri, hububat gibi tarım ürünlerinin ekim ve dikiminden hasadına kadar her türlü işlemi yapıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin il merkezinde iki, Yerköy ve Sorgun ilçelerinde de birer olmak üzere 4 uygulama bahçesi bulunuyor. Sorgun ilçesinin Gedikhasanlı köyünde 114 dönümlük alanda 2012 yılında kurulan Bilal Şahin Uygulama ve Araştırma İstasyonu'nda özellikle meyvecilik ve bitki adaptasyonu çalışması yapılırken, merkezde bulunan uygulama alanlarından birinde deneme ekimi diğerinde de kenevir bitkisi yetiştiriciliği çalışmaları yürütülüyor. Yerköy ilçesindeki uygulama alanında da hayvancılık, kanatlı, arıcılık ve tarla bitkilerine yönelik uygulama ve üretim faaliyetleri yapılıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin son olarak Gedikhasanlı köyündeki uygulama alanında toprak ve su analizine yönelik eğitimlerinde Yozgat'ın su fakiri bir il olduğuna dikkat çekilerek, toprak ve su analizlerinin doğru yapılması, uygun ürünlerin ekilmesinin önemine vurgu yapıldı.

"Göletlerin doluluğu su sıkıntısı yaşamayacağımız anlamına gelmiyor"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, yağışlarla göletlerin bazen su ile dolmasının su sıkıntısı çekilmediği veya çekilmeyeceği anlamına gelmediğini hatırlatarak, geleceğin ziraat mühendislerine bu konuda önemli görevler düştüğünü söyledi. Yakupoğlu, şöyle konuştu:

"Toprak bilimi ve bitki besleme dersinin uygulama dersi için ikinci sınıf öğrencilerimizi arazimize getirdik. Üniversitemiz Tarımsal Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü denetimindeki Gedikhasanlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma İstasyonu'ndayız. 114 dönümlük bir arazide genellikle meyvecilik ve sebzecilik çalışmalarını yürüttüğümüz bir arazi. Ayrıca Yerköy'de de 2 bin 700 dönüm olan bir arazimiz var, hayvancılık ve tarla bitkileri yetiştiriciliğiyle alakalı, AR-GE denemelerimizi de orada yapıyoruz. Bu iki arazi aynı zamanda bizim topluma hizmet çalışmaları kapsamında yürüttüğümüz çeşitli budama benzeri eğitimlerde de kullandığımız arazilerdir. Bugün öğrencilerimize doğru toprak örneklemesini vurgular eşliğinde, bozulmamış toprak örneği alma silindirleri eşliğinde gösterdik. İkinci olarak toprak sıkışmasını anlattık. Dört çeşit sıkışmadan bahsettik ve ölçümlerinin nasıl kullanılacağını öğrettik. Üçüncü uygulamamızda ise öğrencilerimize toprağa su alma hızı yani enflasyon testini gösterdik ve birebir hepsini kendilerine uygulamalarını yaparak göstermiş olduk. Özellikle su sıkıntısının yaşandığı günlerde su kısıtı çalışmasının gündemde günlerde öğrencilerimizin sektörün ihtiyacı olan bilgilerle donanımlı bir şekilde mezun etmek için elimizden gelen bütün çalışmaları bütün gayretimizle sürdürüyoruz. İyileşme faaliyetlerimiz devam edecektir. Yozgat'ın su fakiri bir il olduğunu yani sudan yana problem olduğunu söyleyebiliriz. Evet çeşitli yağmur yağışlarıyla bazen göletlerimiz anlık olarak dolabiliyor ama bu su sıkıntısı yaşamadığımız yahut da gelecekte yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla yapmamız gereken tarımsal anlamdaki suyu da doğru kullanmak. Haliyle öğrenci arkadaşlarımıza Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine doğru sulama programının nasıl yapılacağını öğretmek de büyük anlam taşımaktadır."