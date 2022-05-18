Yükümlüler müzeyi gezdi - Son Dakika
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Yükümlüler müzeyi gezdi

18.05.2022 11:58
Yükümlüler müzeyi gezdi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü organizasyonuyla denetim altında bulunan genç yükümlüler müzeyi gezdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü organizasyonuyla denetim altında bulunan genç yükümlüler müzeyi gezdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin de katılımıyla Müzeler Haftası ve Gençlik Haftası sebebiyle denetim altında bulunan genç yükümlüler için müze ziyareti gerçekleştirildi. Müze görevlileri tarafından bilgilendirme yapılırken, ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - VAN

Yükümlüler müzeyi gezdi
Yükümlüler müzeyi gezdi
Yükümlüler müzeyi gezdi

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik, Müze, Van, Yerel, Son Dakika

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