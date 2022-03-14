Yunusemre Aile Eğitimi ve Danışma Merkezi yüzlerce vatandaşa ulaşıyor - Son Dakika
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Yunusemre Aile Eğitimi ve Danışma Merkezi yüzlerce vatandaşa ulaşıyor

14.03.2022 14:07
Yunusemre Aile Eğitimi ve Danışma Merkezi yüzlerce vatandaşa ulaşıyor

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan Aile Eğitim ve Danışma Merkezi ile ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşarak ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan Aile Eğitim ve Danışma Merkezi ile ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşarak ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Yunusemre Belediyesi, "Yüzüncü Yıla Yüz Proje" içerisinde yer alan Aile Eğitim ve Danışma Merkezi ile çeşitli sorunlar yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veriyor. Yunusemre Kent Konseyi binası içerisinde yer alan Aile Eğitim ve Danışma Merkezi ile aile danışmanlığı hizmeti verdiklerini belirten Aile Danışmanı Sema Yıldırım, bugüne kadar binlerce insana ulaştıklarını ifade etti. Aile Danışmanı Yıldırım, "Yunusemre Belediyesi'nde imkanı olmayan ailelere danışmanlık yapıyorum. Yardım almak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayıp bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilir. Özellikle öğrenci problemleri, aile içi çatışmalar veya başka sorunu olan arkadaşlarımız bizlere ulaşabilir. Yaklaşık 2 bin kişiye ulaşarak bu hizmeti verdik. Bizlere her imkanı sağlayan başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere ilgi gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise toplumun temeli olan ailelerde iletişimin önemine vurgu yaparak, "Aile Eğitim ve Danışma Merkezimiz ile evliliğe giden yolda veya evlilik hayatlarında ya da çocukları ile ilgili olarak problem yaşayan çiftlerimizin sıkıntılarının çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Yıllardır süren bu hizmetimiz ile binlerce vatandaşımıza ulaşarak sorunlarını gidermelerine yardımcı olduk. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 nolu çağrı merkezimizi arayarak bizlere ulaşabilir" dedi. - MANİSA

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Yunusemre Belediyesi, Sema Yıldırım, Mehmet Çerçi, Kent Konseyi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yunusemre Aile Eğitimi ve Danışma Merkezi yüzlerce vatandaşa ulaşıyor - Son Dakika


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